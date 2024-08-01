Kemkominfo Blokir 3 VPN Gratis karena Dipakai untuk Judi Online

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi memutuskan memblokir akses jaringan internet jalur Virtual Private Network (VPN) gratis dalam rangka pemberantasan judi online. Sudah tiga VPN gratis yang diblokir sebagai uji coba.

Budi Arie mengatakan bahwa pemblokiran tersebut sebagai upaya agar masyarakat Indonesia tidak mengakses judi online karena ditemukan situs judi online menggunakam akses VPN gratis.

"Saya sudah menerapkan kebijakan untuk menutup VPN. Karena judol ini masih menggunakan VPN. Jadi kita juga tutup VPN-nya kita ban, kita blokir, sehingga masyarakat tidak bisa mengakses judol melalui VPN," kata Budi di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Dia mengatakan, dari sekitar 30 perusahaan VPN gratis, pihaknya telah melakukan pemblokiran terhadap tiga VPN gratis. Pemblokiran terhadap VPN gratis dilakukan karena ketiga VPN tersebut terindikasi paling tinggi.

"Kita uji coba 3 dulu, yang terindikasi ini VPN-nya paling banyak dipakai untuk judol online nanti bertahap pokoknya semua VPN gratis yang mengadung konten-konten negatif kita blokir," jelasnya.

Sementara itu PPN berbayar tidak dilakukan karena dilakukan karena dikonsumsi oleh masyarakat ekonomi menengah ke atas. Dia menilai, saat ini judi online lebih banyak digunakan oleh masyarakat.

"Kalau rakyat kecil suruh bayar VPN 50.000-200.000 sebulan kan malas. Maksudnya kita konsentrasi bela yang rakyat kecil dulu nih. Nanti kita lihat juga, kita evaluasi kalo memang VPN berbayar itu juga tidak kooperatif ya," jelasnya.

(Salman Mardira)