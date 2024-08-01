Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Minta Maaf atas Kesalahan ke Rakyat Indonesia : Kami Tak Dapat Menyenangkan Semua Pihak

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |20:20 WIB
Jokowi Minta Maaf atas Kesalahan ke Rakyat Indonesia : Kami Tak Dapat Menyenangkan Semua Pihak
Presiden Jokowi membuka zikir dan doa kebangsaan HUT RI (MPI/Riyan)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas segala kesalahan selama memimpin Indonesia, terutama dalam lima tahun terakhir bersama Wapres Ma'ruf Amin. Jokowi bilang dirinya tak sempurna karena manusia biasa.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam sambutannya saat membuka zikir dan doa Kebangsaan dalam rangka HUT ke-79 Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2024) malam.

“Dalam kesempatan yang baik ini di hari pertama bulan kemerdekaan bulan Agustus dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati izinkanlah saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini,” kata Jokowi.

“Khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” kata sambungnya.

Jokowi mengaku, selama menjadi Presiden Indonesia, dirinya tidak bisa memenuhi seluruh harapan dari seluruh masyarakat.

