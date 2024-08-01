Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ini Dia Pencetus Pungli di Rutan KPK, Kodenya "Tradisi Lama"

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |20:35 WIB
Ini Dia Pencetus Pungli di Rutan KPK, Kodenya
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan awal mula terjadinya pungutan liar (Pungli) di rumah tahanan (rutan) KPK adalah Deden Rochendi. Hal itu disampaikan saat pembacaan dakwaan terhadap 15 Terdakwa kasus dugaan pungli di rutan KPK. 

Awalnya, JPU menyatakan, Terdakwa Deden Rochendi selaku Plt. Kepala Rutan Cabang KPK menunjuk secara lisan Hengki sebagai Koordinator Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) Rutan KPK, Ristanta selaku Koordinator Registrasi Rutan KPK, dan Eri Angga Permana selaku Koordinator Pengelolaan Rutan KPK.

Pada 13 Desember 2018, posisi Deden itu diganti. Namun, Deden bertemu dengan Hengki di lantai 3 Gedung Merah Putih KPK pada Mei 2019 dan meminta Hengki untuk melanjutkan 'tradisi lama', yakni pungli terhadap para tahanan pada Cabang Rutan KPK di Pomdam Jaya Guntur, Cabang Rutan KPK di Gedung Merah Putih (K4), dan Cabang Rutan KPK di Gedung C1.

"Saat itu, meskipun sudah tidak lagi menjabat sebagai Plt. Kepala Cabang Rutan KPK, Deden Rochendi meminta Hengki untuk tetap meneruskan 'tradisi lama' di Rutan KPK yaitu meminta dan mengumpulkan uang dari para tahanan," kata JPU di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (1/8/2024). 

Menindaklanjuti pertemuan tersebut, sekitar pertengahan bulan Mei 2019 bertempat di Sesepuh Cafe Jalan Minangkabau Barat Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, Terdakwa I Muhammad Ridwan, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Muhammad Abduh, Ramadhan Ubaidillah A, Hengki dan Sopian Hadi melakukan pertemuan dengan Deden Rochendi membahas tentang penunjukan Petugas Rutan KPK sebagai Koordinator yang disebut dengan 'lurah' yang bertugas mengumpulkan uang dari korting. 

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
pungli rutan KPK Pungli KPK KPK
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182398//kpk_sita_uang_rp500_juta_dari_ott_bupati_ponorogo-09Kw_large.jpg
OTT Bupati Ponorogo, KPK Sita Uang Rp500 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182373//sugiri-L60M_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Terjerat Tiga Klaster Korupsi, Berikut Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182369//sugiri-IDmN_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Terjerat Tiga Klaster Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182367//ott_kpk-cqKr_large.jpg
Breaking News! KPK Tetapkan Bupati Ponorogo Tersangka Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/65/3182277//antasari_azhar-Cf5t_large.jpg
Riwayat Pendidikan Antasari Azhar, Mantan Ketua KPK yang Kini Telah Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182263//kpk-XNVc_large.jpg
Profil Antasari Azhar, Pemberantas Koruptor yang Pernah Tersandung Pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement