HOME NEWS NASIONAL

Zita Anjani : Saya dari Dulu Fansnya Anies Baswedan 

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |20:50 WIB
Zita Anjani : Saya dari Dulu Fansnya Anies Baswedan 
Zita Anjani (MPI/Widya)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengaku sangat ngefans dengan mantan gubernur Anies Baswedan. Politikus PAN itu siap jika partainya memasangkan dirinya dengan Anies di Pilgub Jakarta 2024.

Zita Anjani mengatakan bahwa Anies layak maju kembali dalam pilkada pada November mendatang.  

"Tapi kalau ditanya pak Anies gimana bagus, kan saya sudah bilang pak Anies bagus. saya dari dulu fansnya pak Anies," kata Zita di ruang Wakil Pimpinan DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2024).

Lalu jika muncul nama lainnya seperti  Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, menurutnya juga memiliki kualitas yang bagus. 

"(Kaesang) bagus banget. jadi menurut saya yang berkompetisi di DKI itu bagus semua,"ucap Zita yang merupakan anak Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Halaman:
1 2
      
