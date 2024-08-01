Jokowi: Tantangan Baru Terus Bermunculan Silih Berganti

Presiden Jokowi mengatakan tantangan baru akan terus datang silih berganti (Foto: MNC Media/Riyan R)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan tantangan baru akan selalu bermunculan. Karena itu irinya meminta seluruh masyarakat untuk bersatu.

Hal itu ia sampaikan di acara Dzikir dan Doa Kebangsaan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/8/2024) malam. Mulanya, Jokowi bersyukur Indonesia mampu bertahan meski dunia tengah dilanda krisis ketidakpastian global.

“Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala perlindungan dan anugerahnya bagi bangsa Indonesia, sehingga kita mampu terus bertahan, mampu terus bertumbuh walau dunia tengah dilanda berbagai krisis ketidakpastian global, ketidakpastian geopolitik, perubahan iklim,” ujar Jokowi.

Jokowi menuturkan, ke depan tantangan baru akan terus bermunculan. Ia menilai, tantangan itu tidak mudah.

“Ke depan tantangan yang kita hadapi juga tidak mudah, berbagai bentuk krisis dan tantangan baru akan bermunculan, akan selalu datang silih berganti,” ujarnya.