HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Telusuri Korban Lain di Kasus Penganiayaan Balita di Daycare Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |07:34 WIB
Polisi Telusuri Korban Lain di Kasus Penganiayaan Balita di Daycare Depok
Penganiayaan balita di daycare Depok (Foto: Ist/Okezone)
A
A
A

DEPOK - Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Arya Perdana memastikan akan menelusuri kemungkinan adanya korban lain dalam kasus penganiayaan di Daycare Wensen School, Harjamukti, Cimanggis, Depok. Menurutnya, ada tiga video rekaman kamera pengawas atau CCTV di hari dan tanggal yang berbeda.

"Ya jadi memang kita menemukan ada 3 video kalau nggak salah di hari dan tanggal yang berbeda dan kita sedang menelusuri ada korban lain yang di dalam video itu yang mungkin diperlakukan kasar atau kekerasan dari pelaku," ujarnya, Rabu 31 Juli 2024.

Arya menambahkan, sekarang baru ada satu korban yang melaporkan kasus penganiayaan di Daycare tersebut. "Belum (ada korban lain). Saat ini satu, tapi nanti mungkin kalau ada lagi dari penelusuran kasat reskrim, dari video-video yang ada, kita akan telusuri apakah ada korban lain yang ingin melapor. Nanti kalau ada kita buatkan laporan polisinya," ucapnya.

Sebagai informasi, Satreskrim Polres Metro Depok telah menangkap dan menetapkan pemilik Daycare Wensen School berinisial MI sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap bayi.

Sebelumnya, viral video dugaan kasus penganiayaan yang terjadi terhadap bayi berusia 2 tahun di sebuah Daycare kawasan Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Atas kasus itu keluarga korban membuat laporan ke Polres Metro Depok dengan Nomor LP/B/1530/VII/2024/SPKT/Polres Metro Depok/Polda Metro Jaya tertanggal 29 Juli 2024.

 

