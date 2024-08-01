Tabung Gas Meledak, Rumah Warga di Cengkareng Hancur Lebur

JAKARTA - Sebuah rumah warga di Jalan Kaliandra, Cengkareng, Jakarta Barat hancur berantakan. Hal tersebut disebabkan ledakan tabung gas.

Menurut informasi dari TMC Polda Metro Jaya, peristiwa itu terjadi pada Kamis (1/8/2024) pagi sekitar pukul 06.30 WIB. Saat kejadian, sempat mengeluarkan api.

"Akibat ledakan tabung gas sebuah rumah hancur & sempat mengeluarkan api," tulis TMC Polda Metro Jaya melalui akun media sosialnya, @TMCPoldaMetro.

TMC Polda Metro menyebutkan, saat ini sedang dalam penanganan petugas. "Sudah dalam penanganan petugas Polri & petugas DPK," tulisnya.

Namun, belum diketahui ada tidaknya korban dalam peristiwa tersebut. Sementara dari foto yang diunggah rumah mengalami kerusakan berat hingga hancur lebur. Selain itu, juga tampak mobil yang juga mengalami kerusakan akibat terdampak ledakan.

(Arief Setyadi )