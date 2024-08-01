Minibus Tabrak Separator Busway di Gatsu Arah Kuningan Jaksel

Mobil tabrak separator busway di Jalan Gatot Subroto, Jakarta (Foto: TMC Polda Metro Jaya)

JAKARTA - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Gator Subroto, Jakarta, pada Kamis (1/8/2024). Belum diketahui ada tidaknya korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Informasi dari TMC Polda Metro jaya, minibus tersebut menabrak separator busway. "Sebuah minibus menabrak separator busway di Jl. Gatot Subroto tepatnya samping Gerbang Tol Semanggi 1 arah Kuningan," tulis TMC Polda Metro melalui laman media sosialnya.

Peristiwa itu dilaporkan pada pukul 05.30 WIB. Saat ini, disebutkan TMC Polda Metro bahwa kecelakaan tersebut sudah dalam penanganan petugas Polri.

Dari foto yang diunggah minibus tersebut tampak ringsek. Bahkan harus diderek.

Pihak kepolisian belum menginformasikan mengenai penyebab dari kecelakaan tersebut. Diduga, peristiwa tersebut merupakan kecelakaan tunggal.

(Arief Setyadi )