HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pria di Cikarang Ditemukan Tewas Tergantung di Kontrakannya Diduga Terlilit Utang

Ade Suhardi , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |10:17 WIB
Pria di Cikarang Ditemukan Tewas Tergantung di Kontrakannya Diduga Terlilit Utang
Illustrasi Gantung Diri (foto: freepik)
A
A
A

BEKASI - Seorang pria berinisial AC (29) ditemukan tewas tergantung di kontrakannya di Kampung Cijambe, Sukadami, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. AC diduga mengakhiri hidupnya lantaran terlilit utang.

Kapolsek Cikarang Selatan, Kompol Rudi Wiransyah Sutiono mengatakan, korban ditemukan tidak bernyawa, pada Rabu 31 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB. 

"Korban ditemukan tewas tergantung menggunakan sweater di kusen kamar mandi kontrakan," katanya dari keterangannya, Kamis (1/8/2024).

Korban saat itu pertama kali ditemukan tidak bernyawa oleh saksi bernama Annisa (19) yang tak lain adalah keponakannya.

"Melihat korban dalam keadaan tergantung, lalu saksi yang saat itu kaget langsung keluar dari kontrakan dan memberitahu Elissatul (35) kakak korban," ucap Rudi.

 

