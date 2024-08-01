Taksi Terguling Usai Tabrak Mobil di Jalan Medan Merdeka Selatan

JAKARTA - Sebuah mobil taksi mengalami kecelakaan di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (8/1/2024). Peristiwa kecelakaan itu berlangsung pukul 13:45 WIB.

Imbas dari kecelakaan itu, tampak terlihat taksi teguling di tengah jalan.

Sementara mobil yang ditabrak berwarna hitam tergores bagian kanan. Hingga saat ini belum diketahui kronologi kejadian kecelakaan tersebut.

MNC Portal telah menghubungi Kasatlantas Jakarta Pusat, Kompol Gomos Simamora. Namun hingga berita ini dibuat belum mendapatkan respons.





(Fakhrizal Fakhri )