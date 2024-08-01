Kondisi Terkini David Ozora, Sudah Bisa Lari Marathon

JAKARTA - Jonathan Latumahina membeberkan kondisi terkini anaknya, David Ozora pasca dianiaya anak Eks pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun, Mario Dandy. Bukan hanya membaik, anaknya saat ini mengikuti kegiatan pelatihan yang sifatnya fisik.

"Memang butuh pendampingan yang luar biasa, karena kan mungkin temen-temen Sudah liat di beberapa podcast dia. Dia jadi seperti anak yang dalam tanda kutip nakal ya celetukannya, sudah gak sewajarnya," ujarnya pada wartawan, Kamis (1/8/2024).

Menurutnya, David Ozora ingin melanjutkan jenjang pendidikan kuliah, hanya saja anaknya membutuhkan pendampingan yang luar biasa secara emosional dan sosial. Maka itu, keluarganya lebih mengarahkan David mengikuti kegiatan-kegiatan yang melatih fisiknya pasca berdiskusi tentang masa depan David Ozora.

"Karena maraton itu kan yang menginisiasi Chico Jerico, jadi dia deket dengan Chico marathon tiap hari minggu itu cukup membantu. Jadi, dia lebih ke fisik saja, karena untuk mengejar yang kognitifnya, mikir-mikir tuh, sampai detik ini juga cukup lemah," katanya.