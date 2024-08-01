Polisi: Dua dari 10 Anak Jadi Korban Penganiayaan di Daycare Depok

DEPOK - Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Arya Perdana mengatakan bahwa terdapat dua korban balita yang melaporkan kasus penganiayaan oleh pemilik sekaligus pengasuh M Daycare Wensen School berinisial MI di Cimanggis, Depok.

"Total korban sampai saat ini pelapor dua ya. Inisial yang pertama MK (2) yang kedua HW 9 bulan," kata Arya di Mapolres Metro Depok, Kamis (1/8/2024).

Arya membeberkan bahwa ada sebanyak sepuluh anak yang dititipkan di Daycare Wensen School itu. Menurutnya, Daycare itu sebagai sarana penitipan anak bagi yang kedua orangtuanya bekerja.

"Kalau yang dititipkan itu sejauh ini yang kita tanyakan ada sepuluh. Sepuluh anak. Jadi ini untuk orangtua yang mungkin bekerja, tidak mampu menyediakan waktu secara khusus buat anak dan harus dititipkanlah anak-anak itu," ucapnya.

"Tidak mampu menyediakan waktu secara khusus terhadap anak dan harus pergi kerja, dititipkanlah anak- anak di situ. Jadi, kami menanyakan hal ini kepada yang bersangkutan, memang ada 10 anak yang berada di sana," tambahnya.