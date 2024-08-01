Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kasus Kematian Selebgram Cantik di Depok Naik ke Penyidikan, Segera Tetapkan Tersangka

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |16:01 WIB
DEPOK - Polres Metro Depok menyatakan bahwa kasus dugaan malpraktik klinik WSJ Beauty di Depok, yang menewaskan selebgram cantik Ella Nanda Sari Hasibuan (30) telah dinaikan statusnya ke tahap penyidikan. Polisi juga sudah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), penggeledahan hingga penyitaan barang bukti.

Dengan dinaikkannya status hukum ke tahapan penyidikan, polisi akan segera menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Aparat juga telah mengantongi dua alat bukti.

"Untuk update penanganan perkara sedot lemak, tadi sudah kami keluarkan perkaranya naik ke tahapan penyidikan dan sudah kami lakukan olah TKP, berdasarkan hasil olahan TKP kami lanjut melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang ada ada kaitannya dengan yang diduga peristiwa pidana malpraktik," kata Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Suardi Jumaing kepada wartawan, Kamis (1/8/2024).

Suardi mengungkapkan bahwa pihaknya mengamankan barang bukti yang dipakai untuk sedot lemak dan plang 'Klinik Pratama'.

"Salah satunya adalah alat yang dipakai untuk sedot lemak namanya saya nggak tahu persis apa tuh yang jelas alat yang dipakai untuk melakukan sedot lemak itu,  kemudian ada plang yang bertuliskan klinik Pratama itu juga kita amankan dan peralatan-peralatan yang dipakai untuk melakukan operasi bedah sedot lemak," ujar Suardi.

Suardi menjelaskan terkait rencana ekshumasi atau pembongkaran makam untuk autopsi korban ENS, saat ini telah berkoordinasi dengan RS Polri Kramat Jati.

"Ini kita masih bermohon ke rumah sakit polri mungkin dari rumah sakit polri nanti akan koordinasi juga dengan Rumah Sakit Bhayangkara yang ada di Sumatera Utara untuk membantu kita melakukan kegiatan ekshumasi," ucapnya.

 

