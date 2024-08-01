Taksi Terguling Usai Tabrak Mobil, Polisi: Sudah Damai Antara Kedua Pihak

JAKARTA - Kecelakaan mobil taksi menyerempet sebuah mobil di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2024). Kedua sopir yang terlibat kecelakaan itu pun bersepakat damai usai insiden kecelakaan.

Hal itu disampaikan Kasatlantas Jakarta Pusat Kompol Gomos Simamora. "Sudah damai karena materi saja. Sudah selesai antara kedua belah pihak," kata Gomos saat dikonfirmasi, Kamis (1/8/2024).

Sebelumnya, kecelakaan terjadi sekitar pada pukul 13.45 WIB. Tampak terlihat mobil taxi tersebut terguling di tengah jalan.

Sementara mobil yang ditabrak berwarna hitam tergores bagian kanan. Arus lalu lintas juga sempat terhambat karena taksi terguling di tengah jalan.



(Fakhrizal Fakhri )