Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Zita Anjani Buka Suara soal Bolos Paripurna buat Nge-Gym dan Kongkow di Kafe

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |16:40 WIB
Zita Anjani Buka Suara soal Bolos Paripurna buat Nge-Gym dan Kongkow di Kafe
Zita Anjani bicara di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta (MPI/Widya)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani buka suara terkait viral dirinya bolos rapat paripurna buat nge-gym dan kongkow di kafe, pada Senin 30 Juli 2024. Zita mengaku absen karena rapat itu terkait pandangan umum fraksi dan boleh dipimpin oleh salah satu pimpinan DPRD.

"Rapat kemarin hari Senin, adalah rapat paripurna terkait dengan pandangan umum fraksi yang di mana untuk mengambil sebuah keputusan. Sehingga memang dimungkinkan diperbolehkan untuk dipimpin oleh salah satu pimpinan saja," kata Zita di tengah rapat paripurna, di Gedung DPRD DKi Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Politikus PAN ini mengatakan bahwa rapat tersebut bukan merupakan tupoksinya, sehingga ia tidak hadir.

"Saat itu paripurna yang sifatnya seperti ini itu memang kami dipimpinan memiliki tugas dan tupoksinya masing-masing saya koordinator di komisi D," ucap anak dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ini.

Karena tidak hadir rapat, Zita lantas melakukan bergama aktifitas di lapangan. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/338/3182285//viral-MpAq_large.jpg
Pekerja Gratis Naik Angkutan Umum di Jakarta, DPRD: Ringankan Beban Masyarakat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3174947//pedagang_tanah_abang-eXNZ_large.jpg
Kisruh Tarif Sewa, Pedagang JPM Tanah Abang Ancam Geruduk Kantor Sarana Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174758//pedagang-zo2v_large.jpg
Pedagang Tanah Abang Protes Harga Sewa Kios Naik 2 Kali Lipat Jadi Rp1,3 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174280//demo_pedagang-0BcS_large.jpg
Protes Raperda KTR, Kelompok Pedagang Demo di DPRD DKI dan Tugu Tani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/338/3173392//kawasan_tanpa_rokok-HfET_large.jpg
Raperda Kawasan Tanpa Rokok Dikebut DPRD, Ini Kata Orang Dekat Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/65/3170533//astrid_kuya-Cj5x_large.jpg
Adu Pendidikan Sherina Munaf dengan Anggota DPR Astrid Kuya, Ternyata Berbeda Jauh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement