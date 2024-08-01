Zita Anjani Buka Suara soal Bolos Paripurna buat Nge-Gym dan Kongkow di Kafe

JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani buka suara terkait viral dirinya bolos rapat paripurna buat nge-gym dan kongkow di kafe, pada Senin 30 Juli 2024. Zita mengaku absen karena rapat itu terkait pandangan umum fraksi dan boleh dipimpin oleh salah satu pimpinan DPRD.

"Rapat kemarin hari Senin, adalah rapat paripurna terkait dengan pandangan umum fraksi yang di mana untuk mengambil sebuah keputusan. Sehingga memang dimungkinkan diperbolehkan untuk dipimpin oleh salah satu pimpinan saja," kata Zita di tengah rapat paripurna, di Gedung DPRD DKi Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Politikus PAN ini mengatakan bahwa rapat tersebut bukan merupakan tupoksinya, sehingga ia tidak hadir.

"Saat itu paripurna yang sifatnya seperti ini itu memang kami dipimpinan memiliki tugas dan tupoksinya masing-masing saya koordinator di komisi D," ucap anak dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ini.

Karena tidak hadir rapat, Zita lantas melakukan bergama aktifitas di lapangan.