Warga Ungkap Layanan Daycare Wensen School Depok Baru Beroperasi Dua Bulan Sebelum Heboh Kasus Penganiayaan

DEPOK - Pemilik sekaligus pekerja bengkel mobil, Nyoto (55) mengungkap bahwa layanan Daycare Wensen School Indonesia yang berada di Depok baru buka dua bulan sebelumnya yakni TK-PAUD. Menurutnya bangunan itu awalnya bidan dan pihak Wensen menyewa rumah beserta halaman yang cukup luas itu.

"Daycare ini baru dua bulan, sebelumnya TK-PAUD itu bannernya dikelotok itu dicopot. Mungkin TKnya nggak ada murid. Awalnya bidan yang punya ini bidan. Nyewa. Itu yang besi ini kan tulisan bidan kalau Wensen bikin itu diatas genteng sudah dicabut. Mungkin kemarin lusa waktu rame itu," kata Nyoto.

Sementara itu, berdasarkan Data Pokok Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Ristek, KB Wensen School Indonesia memilik NPSN 70014259.

Wensen School memiliki SK pendirian sekolah 421.1/8505/Disdik//2021 dengan tanggal berdiri 30 Juni 2021. Adapun SK izin operasional tertuang dengan nomor 421.1/0084/DPMPTSP/IV/2024 tertanggal 17 April 2024.