Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

MRT Dibangun di Tangsel, Wawalkot Pilar: Solusi Kemacetan Sekaligus Dongkrak Ekonomi Warga

Hambali , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |22:30 WIB
MRT Dibangun di Tangsel, Wawalkot Pilar: Solusi Kemacetan Sekaligus Dongkrak Ekonomi Warga
Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan (Foto: Ist/Hambali)
A
A
A

TANGSEL - Wakil Wali Kota (Wawalkot) Tangerang Selatan (Tangsel) Pilar Saga Ichsan, mengungkapkan, pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) di Tangsel akan berdampak positif bagi ekonomi masyarakat. Selain itu, solusi dalam mengatasi kemacetan.

"Bagi kami, ini adalah solusi untuk mengatasi kemacetan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta mendorong pertumbuhan ekonomi," ujar Pilar dalam Forum Group Discussion (FGD) Rencana Pengembangan Jalur Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta ke Kota Tangsel, Kamis (1/8/2024).

Proyek MRT ini diharapkan dapat mengubah pola transportasi masyarakat yang saat ini banyak bergantung pada kendaraan pribadi. "Dengan adanya MRT, para commuter yang setiap hari melakukan perjalanan dari Tangsel ke DKI Jakarta atau sebaliknya, akan memiliki alternatif transportasi yang nyaman, cepat, dan terjangkau," kata dia.

Selain itu, kata Pilar, pengguna kendaraan pribadi juga bisa memilih moda transportasi MRT atau LRT karena nantinya jarak perjalanan 21 kilometer dari Serpong ke Lebak Bulus bisa ditempuh hanya dengan 36 menit saja. Dari sisi lingkungan, pembangunan MRT ini juga bisa mengurangi stres akibat kemacetan, dan polusi udara.

"Dengan beralihnya pengguna kendaraan pribadi ke MRT, kita bisa mengurangi kemacetan dan polusi udara. Masyarakat akan lebih nyaman dengan fasilitas transportasi publik yang aman dan efisien," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/612/3086953/cara_naik_mrt_dari_stasiun_sudirman_jangan_sampai_salah_ya-lVop_large.jpg
Cara Naik MRT dari Stasiun Sudirman, Jangan Sampai Salah Ya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/612/3077427/pound_fit-iSa5_large.jpg
Viral Olahraga Pound Fit di Stasiun MRT, Netizen Kesal: Bikin Pusing!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/338/3068671/cawagub_jakarta_suswono-aSQJ_large.jpg
Naik MRT, Suswono Ingin Serap Aspirasi dari Penumpang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/04/08/406/2195963/psbb-jakarta-cegah-corona-covid-19-jangan-sentuh-5-benda-ini-saat-naik-mrt-Pmjx9vzsDD.jpg
PSBB Jakarta Cegah Corona COVID-19, Jangan Sentuh 5 Benda Ini saat Naik MRT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/04/08/406/2195931/psbb-jakarta-ingat-5-hal-sebelum-naik-mrt-untuk-cegah-corona-covid-19-MzMdAG3kLP.jpg
PSBB Jakarta, Ingat 5 Hal Sebelum Naik MRT untuk Cegah Corona COVID-19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/09/26/194/2109574/ketika-suasana-stasiun-mrt-digoreskan-dalam-koleksi-fashion-ln5ybahh2D.jpg
Ketika Suasana Stasiun MRT Digoreskan dalam Koleksi Fashion
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement