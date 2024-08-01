MRT Dibangun di Tangsel, Wawalkot Pilar: Solusi Kemacetan Sekaligus Dongkrak Ekonomi Warga

TANGSEL - Wakil Wali Kota (Wawalkot) Tangerang Selatan (Tangsel) Pilar Saga Ichsan, mengungkapkan, pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) di Tangsel akan berdampak positif bagi ekonomi masyarakat. Selain itu, solusi dalam mengatasi kemacetan.

"Bagi kami, ini adalah solusi untuk mengatasi kemacetan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta mendorong pertumbuhan ekonomi," ujar Pilar dalam Forum Group Discussion (FGD) Rencana Pengembangan Jalur Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta ke Kota Tangsel, Kamis (1/8/2024).

Proyek MRT ini diharapkan dapat mengubah pola transportasi masyarakat yang saat ini banyak bergantung pada kendaraan pribadi. "Dengan adanya MRT, para commuter yang setiap hari melakukan perjalanan dari Tangsel ke DKI Jakarta atau sebaliknya, akan memiliki alternatif transportasi yang nyaman, cepat, dan terjangkau," kata dia.

Selain itu, kata Pilar, pengguna kendaraan pribadi juga bisa memilih moda transportasi MRT atau LRT karena nantinya jarak perjalanan 21 kilometer dari Serpong ke Lebak Bulus bisa ditempuh hanya dengan 36 menit saja. Dari sisi lingkungan, pembangunan MRT ini juga bisa mengurangi stres akibat kemacetan, dan polusi udara.

"Dengan beralihnya pengguna kendaraan pribadi ke MRT, kita bisa mengurangi kemacetan dan polusi udara. Masyarakat akan lebih nyaman dengan fasilitas transportasi publik yang aman dan efisien," tambahnya.