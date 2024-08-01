Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Generasi Muda FKPPI Gelar Aksi Damai Depan Mabes Polri Dukung Kapolri

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |22:58 WIB
Generasi Muda FKPPI Gelar Aksi Damai Depan Mabes Polri Dukung Kapolri
Generasi Muda FKPPI gelar aksi damai di depan Mabes Polri dukung Kapolri (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Ratusan anggota Generasi Muda Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI - Polri (GM KB FKPPI) serta Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP Polri) dengan penuh semangat menggelar aksi damai di depan Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (1/8/2024). 

Dalam aksinya, mereka menegaskan dukungan pada Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dalam menjalankan tugasnya.

Ketua Umum Generasi Muda KB FKPPI, Sandi Rahmat Mandela Simanjuntakmenegaskan aksi damai ini merupakan manifestasi dari energi positif yang mengalir dan merindukan ketertiban dan keamanan di negeri ini. 

“Aksi ini adalah suara hati nurani kami, sebuah pesan damai dan sejuk yang lahir dari keresahan terhadap opini yang digiring oleh segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar Sandi.

Sandi menekankan pentingnya menempuh jalur hukum yang benar dalam menyelesaikan masalah. 

“Sebagai advokat, memahami hukum adalah keniscayaan. Setiap warga negara punya tanggung jawab moral untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya.

Dalam era digital di mana informasi bisa dengan mudah diakses dan disebarluaskan, Sandi mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. 

“Informasi yang salah disampaikan bisa menimbulkan opini dan persepsi negatif yang merusak, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Kita harus cerdas dalam memilah informasi, jangan sampai terjebak dalam arus berita bohong yang merusak tatanan sosial kita,” lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3182110//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-1yBA_large.jpg
Kapolri Pastikan Senjata di Lokasi Ledakan SMAN 72 Jakarta Hanya Mainan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/340/3180552//kapolri-cmV1_large.jpg
Pesan Kapolri ke Kader IMM: Lawan Judol, Narkoba, dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180372//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-nts8_large.jpg
Kapolri: Sinergi Umara dan Ulama Kunci Indonesia Maju dan Sejahtera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180155//prabowo_subianto-h91d_large.jpg
Prabowo: Narkoba Ancaman Besar yang Harus Diperangi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180158//prabowo_subianto-Eure_large.jpg
Prabowo ke Kapolri: Kalau Ada Pabrik Narkoba Diungkap, Saya Ikut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179901//wakapolri_komjen_dedi_prasetyo-AW8O_large.jpg
SMA Kemala Taruna Bhayangkara Buka Pendaftaran, Sekolah Internasional dengan Beasiswa Penuh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement