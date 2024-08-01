Generasi Muda FKPPI Gelar Aksi Damai Depan Mabes Polri Dukung Kapolri

JAKARTA - Ratusan anggota Generasi Muda Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI - Polri (GM KB FKPPI) serta Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP Polri) dengan penuh semangat menggelar aksi damai di depan Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (1/8/2024).

Dalam aksinya, mereka menegaskan dukungan pada Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dalam menjalankan tugasnya.

Ketua Umum Generasi Muda KB FKPPI, Sandi Rahmat Mandela Simanjuntakmenegaskan aksi damai ini merupakan manifestasi dari energi positif yang mengalir dan merindukan ketertiban dan keamanan di negeri ini.

“Aksi ini adalah suara hati nurani kami, sebuah pesan damai dan sejuk yang lahir dari keresahan terhadap opini yang digiring oleh segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar Sandi.

Sandi menekankan pentingnya menempuh jalur hukum yang benar dalam menyelesaikan masalah.

“Sebagai advokat, memahami hukum adalah keniscayaan. Setiap warga negara punya tanggung jawab moral untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya.

Dalam era digital di mana informasi bisa dengan mudah diakses dan disebarluaskan, Sandi mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial.

“Informasi yang salah disampaikan bisa menimbulkan opini dan persepsi negatif yang merusak, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Kita harus cerdas dalam memilah informasi, jangan sampai terjebak dalam arus berita bohong yang merusak tatanan sosial kita,” lanjutnya.