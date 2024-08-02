Sambut Baik Angela Tanoesoedibjo Pimpin Perindo, Demokrat: Muda Adalah Kekuatan

JAKARTA - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menyambut baik atas transformasi di struktur Partai Perindo. Dengan peralihan tongkat estafet kepemimpinan dari Hary Tanoesoedibjo ke Angela Tanoesoedibjo, dinilai respons dinamika yang tepat.

"Kami merespons positif dan menyambut baik transformasi di struktur Partai Perindo. Regenerasi dan peralihan kepemimpinan dari Pak Hary Tanoesoedibjo kepada Mbak Angela ini merupakan respons atas dinamika internal dan dinamika eksternal yang tepat. ‘Muda adalah kekuatan’, demikian sering disampaikan Mas Ketum AHY," terang Kamhar saat dihubungi, Jumat (2/8/2024).

Kamhar menilai bahwa Angela memiliki reputasi yang baik. Selain berusia muda, ia berkata, pengalaman dan jam terbang Angela baik di pemerintah dan partai politik terbilang mumpuni.

"Meskipun berusia muda, namun Mbak Angela telah memiliki jam terbang dan pengalaman yang memadai, baik itu dipemerintahan, di partai politik, maupun di dunia usaha," ucap Kamhar.

"Menjadi wajar dan beralasan jika transformasi ini semakin menguatkan optimisme Perindo untuk sukses pada Pemilu mendatang," imbuhnya.

Kamhar menilai, keberadaan sosok muda di panggung politik bisa menjadi modal bahwa lanskap politik Indonesia akan semakin demokratis, sportif, dan menjunjung etika. Menurutnya, hal itu merupakan nilai-nilai jiwa muda.

"Tampilnya para pemimpin muda di panggung utama politik seperti Mas Ketum AHY, Mas Kaesang, dan Mba Angela tentu menguatkan keyakinan kita bahwa lanskap politik Indonesia akan semakin demokratis, menjunjung tinggi sportifitas dan etika politik. Ini antara lain nilai-nilai kemudaan yang menonjol pada mereka," kata Kamhar.

"Jadi kami ucapkan selamat untuk Perindo dan Mbak Angela. Indonesia menantikan kiprah kita semua untuk semakin kontributif mewujudkan cita-cita kemerdekaan," tandasnya.