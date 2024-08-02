Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Angela Tanoesoedibjo Jabat Ketum Perindo, Menkominfo: Selamat Kamu Sudah Memimpin Parpol

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |10:11 WIB
Angela Tanoesoedibjo Jabat Ketum Perindo, Menkominfo: Selamat Kamu Sudah Memimpin Parpol
Menkominfo Budi Arie Setiadi (Foto: MPI)
JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengucapkan selamat atas penunjukkan Angela Tanoesoedibjo menjadi Ketua Umum Partai Perindo. Dia yakin Angela Tanoesoedibjo dapat meneruskan tongkat estafet pucuk pimpinan partai di tingkat nasional. 

Budi Arie menilai, sosok Angela merupakan politikus muda yang mampu meneruskan perjuangan Hary Tanoesoedibjo. Budi mengaku bangga atas capaian Angela karena telah menjadi salah satu generasi muda yang memimpin partai di tingkat nasional. 

"Bagus, selamat, kamu sudah memimpin partai politik Indonesia, selamat buat Ibu Angela," kata Budi Arie di kantornya dikuti, Jumat (2/8/2024). 

Diketahui, HT telah menunjuk Angela Tanoesoedibjo sebagai Ketua Umum Partai Perindo dalam acara penutupan Mukernas Partai Perindo, Rabu 31 Juli 2024. Penunjukkan itu langsung disambut meriah kader Partai Perindo yang hadir.

“Bersama ini saya akan mengumumkan bagian dari transformasi itu, saya akan menugaskan Mbak Angela Tanoesoedibjo untuk menjadi Ketua Umum Partai Perindo” kata Hary Tanoesoedibjo di ruang Mukernas Partai Perindo.


 

(Fakhrizal Fakhri )

      
