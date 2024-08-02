Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kronologi OPM Bakar Truk dan Bantai Warga di Yahukimo 

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |10:32 WIB
Kronologi OPM Bakar Truk dan Bantai Warga di Yahukimo 
OPM Bakar Truk dan Bantai Warga di Yahukimo (Foto: Dok Satgas Damai Cartenz)
A
A
A

JAKARTA - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kembali melancarkan aksi kejamnya dengan melakukan pembunuhan terhadap satu orang warga di Yahukimo, Papua Pegunungan. Mereka juga membakar satu truk. 

Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz 2024, Brigjen Faizal Ramadhani menjelaskan bahwa insiden tersebut terjadi pada Rabu 31 Juli 2024, siang. Adapun lokasi aksi OPM tersebut di Jalan menuju Kampung Masi, Yahukimo, Papua Pegunungan.
 
“Dapat kami menyapaikan bahwa, benar telah telah terjadi pembunuhan terhadap warga sipil dan pembakaran 1 unit truk dikabupaten yahukimo yang dilakukan oleh KKB wilayah yahukimo,” kata Faizal dalam keterangan tertulis yang diterima Okezone, Jakarta, Kamis 1 Agustus 2024.

Hasil indentifikasi, diketahui Korban bernama Abdul Muzakir (32). Korban berprofesi sebagai sopir truk.

Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz-2024, Kombes Bayu Suseno menambahkan bahwa menurut informasi yang diperoleh, insiden ini terjadi ketika korban Abdul Muzakir, yang merupakan sopir truk, sedang dalam perjalanan menuju Kampung Masi. Di sana, korban akan mengambil kayu. 

Truk tersebut membawa 16 orang, dengan 13 orang duduk di bak belakang dan 3 orang di kabin depan.

“Saat truk melaju, tiba-tiba KKB yang berjumlah enam orang muncul dari semak-semak dan mengadang truk. Satu dari enam orang tersebut membawa senjata api jenis SS2, sementara lima lainnya membawa senjata tajam jenis parang. Melihat ancaman tersebut, Korban Abdul Muzakir segera memutar truk untuk melarikan diri ke arah kota. Namun, truk mengalami kendala dan mati di tengah jalan, sehingga posisinya melintang dan menghalangi jalan," papar Bayu. 

Lanjutnya, korban dan rekannya sekaligus saksi, segera melarikan diri. Namun korban Abdul Muzakir mengalami nasib tragis.

Korban ditemukan meninggal di lokasi kejadian dengan Kondisi tubuh korban mengalami luka-luka. Jenazah Korban telah dievakuasi ke RSUD Dekai untuk penanganan lebih lanjut.

 

Halaman:
1 2
      
