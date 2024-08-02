Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ribuan Orang Hadiri Upacara Pemakaman Ismail Haniyeh, Jenazahnya Dikubur di Qatar usai Salat Jumat

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |11:32 WIB
Ribuan Orang Hadiri Upacara Pemakaman Ismail Haniyeh, Jenazahnya Dikubur di Qatar usai Salat Jumat
ribuan orang hadiri upacara pemakaman Ismail Haniyeh (Foto: Aljazeerah)
A
A
A

JAKARTA - Ribuan orang hadiri upacara pemakaman Ismail Haniyeh, jenazahnya dikubur di Qatar usai Salat Jumat. Pemakaman pejabat senior dari Hamas dan Hizbullah, yang keduanya dibunuh minggu ini, menarik ribuan orang.

Ternyata ada ribuan orang hadiri upacara pemakaman Ismail Haniyeh, jenazahnya dikubur di Qatar usai Salat Jumat.

Di pusat kota, ribuan pelayat yang membawa poster Haniyeh dan bendera Palestina berkumpul untuk menghadiri upacara di Universitas Teheran.

Haniyeh dan pengawalnya tewas pada hari Rabu dalam sebuah serangan terhadap akomodasi mereka di Teheran.

Dilansir, BBC Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, memimpin doa untuk pemimpin Hamas tersebut, yang jenazahnya akan dimakamkan di Qatar.

Sayap bersenjata Hamas mengatakan kematian Haniyeh, yang secara luas dipandang sebagai pemimpin kelompok itu secara keseluruhan, akan "membawa pertempuran ke dimensi baru" dan memiliki dampak besar.

Sementara itu, Komunitas internasional menyerukan de-eskalasi dan fokus pada pengamanan gencatan senjata dalam perang Israel di Gaza.

Halaman:
1 2
      
