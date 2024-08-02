Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gelar Sholat Gaib Ismail Haniyeh, Imam Masjid Istiqlal: Dia Pertaruhkan Segalanya Demi Kebebasan Negerinya

Widya Michella , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |11:18 WIB
Imam Besar Masjid Istiqlal KH Nazaruddin Umar (Dok Okezone)
JAKARTA - Pemimpin Hamas Ismail Abdul Salam Haniyeh tewas dibunuh di kediamannya saat berada di Teheran, Iran, Rabu 31 Juli 2024. Pembunuhan Ismail Haniyeh terjadi setelah Israel melakukan serangan udara di Beirut, Lebanon, yang diklaim menewaksan seorang komandan tinggi Hizbullah.

Imam Besar Masjid Istiqlal KH Nazaruddin Umar mengajak seluruh jamaah, masyarakat Indonesia, dan seluruh Masjid di Indonesia melakukan sholat gaib setelah Sholat Jumat pada hari ini.

"Saya selaku Imam Besar Masjid Istiqlal dan Kedutaan Besar Palestina mengundang segenap kaum muslimin dan muslimat serta para tokoh bangsa untuk turut menunaikan sholat gaib di lantai utama Masjid Istiqlal, sebagai wujud keprihatinan kita terhadap seorang syahid seperti Ismail Abdul Salam Ahmad Haniyyah dan pejuang Palestina lainnya,” ujarnya, Jumat (2/8/2024).

Imam Besar Masjid Istiqlal juga mengajak seluruh masjid di Indonesia dan masyarakat melakukan sholat gaib untuk Ismail Abdul Salam Haniyyah dan pejuang Palestina lainnya. 

“Dia mempertaruhkan segala-galanya demi untuk kebebasan negerinya,” katanya.

 

