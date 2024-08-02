Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Sejumlah Siswa Keracunan Permen Semprot, Dinkes Gelar Sidak ke Kantin dan Pedagang

Edwinsyah Satria , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |11:21 WIB
Sejumlah Siswa Keracunan Permen Semprot, Dinkes Gelar Sidak ke Kantin dan Pedagang
Siswa Keracunan Permen Semprot/ist
A
A
A

PALEMBANG - Sebanyak 4 siswa SDN 39 Palembang, Sumatera Selatan, keracunan makanan usai mengonsumsi permen semprot. Seluruh korban mengalami muntah hingga kejang setelah makan permen yang diketahui tak punya izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim, Melalu Nunung Rahmwati, mengatakan, pihaknya melakukan sidak untuk mengecek langsung terhadap informasi telah ada kejadian beberapa siswa di Palembang.

“Alhamdulillah dari kegiatan ini tidak ditemukan namun kita tetap mengimbau untuk tidak menjual jenis makanan dan permen seperti yang diberitakan,” ujarnya, Jumat (2/8/2024).

Sementara, dari pihak sekolah sangat merespon dan berterima kasih kepada pihak Dinkes yang telah melakukan sidak disejumlah tempat.

“Sehingga kasus ini menjadi pelajaran dan anak-anak siap membawa bekal dan para pedagang terutama yang ada di kantin sekolah untuk dapat mengetahui,”ujar Waka Kesiswaan Min 1 Muara Enim, Rukmini.

Dari kegiatan sidak ini, beberapa jenis makanan jajanan seperti permen ciki dan lainnya di bawa untuk di jadikan sample di cek di laboraturium.

 

