Jenderal Agus Bertemu Panglima Militer UEA, Bahas Gaza hingga Latihan Tempur Bersama TNI AL

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bertemu Uni Arab Emirates Armed Forces Chief of Staff Letnan Jenderal Eisa Saif Bin Ablan Almazrouei, di Kantor Kementerian Pertahanan UEA, Abu Dhabi. Pertemuan ini mengawali rangkaian kunjungan kerjanya ke negara Timur Tengah dalam rangka memperkuat diplomasi militer agar terwujudnya kepentingan bangsa.

Dalam pertemuannya dengan orang nomor satu di militer UEA, Jenderal Agus Subiyanto menyampaikan rasa bangganya melihat kemajuan kerja sama bilateral antara TNI dan Angkatan Bersenjata UEA yang semakin berkembang. Letjen Eisa juga mengucapkan terima kasih kepada kepada Panglima TNI atas kunjungannya dan berharap kerja sama antar dua negara dapat terus ditingkatkan.

“Kami sangat mengharapkan kerjasama dengan TNI dapat terus ditingkatkan. Concern kami ada 2 hal, yaitu terkait latihan dengan kedua Angkatan Laut dan kesiapan Tenaga Kesehatan yang akan diperbantukan di Kapal Rumah Sakit UEA yang berada di El Arish, Mesir,” ucap Letjen Eisa, Jumat (2/8/2024).

Hal ini dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat korban perang di Gaza, Palestina.

Sementara itu, Panglima TNI juga menyampaikan keinginannya untuk merealisasikan rencana latihan bersama antara TNI dan militer UEA yang sebelumnya telah dilaksanakan peninjauan daerah latihan militer milik TNI oleh beberapa delegasi Perwira UEA yang berkunjung ke Indonesia.