HOME NEWS NASIONAL

Golkar Yakin Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Bisa Jawab Tantangan Bonus Demografi

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |11:48 WIB
Golkar Yakin Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Bisa Jawab Tantangan Bonus Demografi
Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menyambut baik atas terpilihnya Angela Tanoesoedibjo sebagai Ketua Umum Partai Perindo. Ia pun menilai, terpilihnya Angela merupakan salah satu bentuk komitmen memberikan kesempatan kepada anak muda untuk menjadi pemimpin.

Apalagi, kata Dave, Indomesia memiliki bonus demografi yang besar. Dengan kondisi itu, ia nenilai, sudah selayaknya anak muda diberi peluang untuk menjadi pemimpin dalam berbagai segmen kehidupan.

"Di era demokrasi terbuka dan Indonesia yang memiliki bonus demografi yang besar, anak muda Indonesia sudah sepantasnya mendapatkan kesempatan untuk tampil dan memimpin berbagai segmen dalam kehidupan bangsa," kata Dave saat dihubungi, Jumat (2/8/2024).

Dave menyebut bahwa, anak muda di era sekarang harus terus kreatif dan berinovasi dalam menghadapi segala bentuk tantangan zaman.

"Harus dengan memberikan hasil kreasi generasi muda dalam berinovasi dibidangnya masing-masing," ujar Dave.

Lebih lanjut, Dave menilai, kehadiran Angela di kancah politik nasional merupakan bentuk diberikannya peluang anak muda dalam membangun bangsa.

"Tentunya, memberikan ruang untuk membangun bangsa dimasing-masing sektor akan memberikan tempat dalam berkreasi. Golkar selalu memberikan kesempatan bagi generasi muda dalam upaya mencapai hasil yang terbaik," ucap Dave.

 

