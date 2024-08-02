Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Detik-Detik Penangkapan Teroris di Malang, Pelaku Calon Pengantin Bom Bunuh Diri di Gereja

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |16:46 WIB
Detik-Detik Penangkapan Teroris di Malang, Pelaku Calon Pengantin Bom Bunuh Diri di Gereja
Detik-Detik Penangkapan Teroris di Malang/Okezone
A
A
A

JAKARTA – Detik-detik penangkapan teroris di Kota Batu, Malang, Jawa Timur akan dibahas lengkap dalam artikel ini. Pelaku yang ditangkap Densus 88 berinisial HOK (19), yang berencana melakukan aksi bom bunuh diri.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, dari pendalaman sementara, pelaku memang diduga berencana lakukan aksi bom bunuh diri pada dua tempat ibadah di wilayah Malang.

"Berencana melakukan bom bunuh diri di dua tempat peribadahan di Malang, Jawa Timur," kata Trunoyudo kepada Okezone.

Penangkapan terduga teroris di Malang, diungkapan oleh  Yulianto, Ketua RT 1 RW 8 Dusun Jeding.  Awalnya dia didatangi oleh salah satu anggota Densus 88 Mabes Polri yang menyamar untuk mengantarkan ke rumahnya.

Kemudian ia diminta untuk memancing bagaimana bisa bertemu dengan terduga teroris yang selama ini dikenal tertutup dari aktivitas sosial warga.

"Saya diajak (oleh polisi itu), tapi saya ini mikir gimana cara masuknya, dia tertutup orangnya," kata Yulianto.

Yulianto lantas mencari cara bagaimana memastikan seseorang yang dicari kepolisian itu ia tahu. Akhirnya dirinya berinisiatif meminta iuran untuk kegiatan perayaan 17 Agustusan ke rumah yang ditinggali terduga teroris itu.

"Saya punya inisiatif momen 17 Agustus minta bantuan ke situ. Ketemu keluar. Saat itu respon baik istri keluar, yang laki-laki disuruh keluar, ngasihkan uang Rp50 ribu pak polisi itu pulang sama saya," jelasnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3182057//ledakan-iCNf_large.jpg
Densus 88 Polri Dalami Unsur Terorisme pada Ledakan di SMAN 72 Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/624/3182035//sma_72-9kX5_large.jpg
Ledakan Terjadi di SMAN 72 Jakarta Usai TKA, Netizen: Untung Tesnya Sudah Selesai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177416//kkb-VBpT_large.jpg
Biadab! KKB Papua Tembaki Warga Sipil di Kali Semen, 5 Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176969//terorisme-Y2d3_large.jpg
Kriminolog Soroti Fenomena Teroris Rekrut Anak Lewat Game Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175730//yusril-OUQp_large.jpg
Yusril Sebut Otak Bom Bali Hambali Bakal Disidang November di AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175707//yusril-4H2u_large.jpg
Yusril soal Pemulangan WNI Napi Terorisme di Filipina: Disetujui Secara Lisan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement