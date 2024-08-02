Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPU Ingin Debat Paslon Pilkada 2024 Digelar 3 Kali

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |17:24 WIB
KPU Ingin Debat Paslon Pilkada 2024 Digelar 3 Kali
Anggota KPU RI August Mellaz. Foto: Okezone/Danandaya.
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) ingin debat pasangan calon (paslon) di Pilkada serentak 2024, digelar sebanyak tiga kali. Hal itu tertuang dalam uji publik rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Kampanye Pilkada 2024, serta rancangan PKPU Soal Dana Kampanye.

Anggota KPU RI August Mellaz mengungkapkan bahwa, dari uji publik bersama perwakilan partai politik, serta lembaga pemerintah terkait ini, selanjutnya KPU akan mendiskusikan rancangan PKPU tersebut ke Komisi II DPR RI.

"Debat kampanye Pilkada paling banyak dilaksanakan sebanyak tiga kali," kata Mellaz di Ruang Rapat Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2024). 

KPU lebih menyarankan pelaksanaan debat sebaiknya diselenggarakan di wilayah tempat para pasangan calon berkontestasi. Misalnya pada Pilgub Jakarta, pelaksanaan debat diselenggarakan di wilayah tersebut.

"Kemudian debat diutamakan diselenggarakan di provinsi atau kabupaten kota masing-masing," ujar Mellaz.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
