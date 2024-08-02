Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPU Usul Lokasi Debat Pilkada 2024 Digelar di Daerah Masing-Masing

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |17:34 WIB
KPU Usul Lokasi Debat Pilkada 2024 Digelar di Daerah Masing-Masing
Anggota KPU RI August Mellaz (Foto: Danandaya Arya Putra)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar debat calon kepala daerah di Pilkada serentak 2024 sebanyak tiga kali pada Pilkada serentak 2024. Selain itu, KPU mengusulkan agar lokasi debat digelar di daerah masing-masing tempat kontestasi Pilkada berlangsung.

Hal tersebut disampaikan anggota KPU RI August Mellaz saat menggelar Uji Publik Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Kampanye Pilkada 2024, serta rancangan PKPU Soal Dana Kampanye di ruang rapKomisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar debat calon kepala daerah di Pilkada serentak 2024 sebanyak tiga kali.at Lantai 1 Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2024). 

Usai uji publik bersama perwakilan partai politik, serta lembaga pemerintah terkait ini, selanjutnya KPU akan mendiskusikan rancangan PKPU tersebut ke Komisi II DPR RI. "Debat kampanye Pilkada paling banyak dilaksanakan sebanyak tiga kali," ujar Mellaz dalam forum itu.

KPU lebih menyarankan pelaksanaan debat sebaiknya diselenggarakan di wilayah tempat para pasangan calon berkontestasi. Misalnya, pada Pilgub DKI Jakarta, pelaksanaan debat diselenggarakan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

"Kemudian, debat diutamakan diselenggarakan di provinsi atau kabupaten kota masing-masing," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/340/3161652/saparudin-UVSE_large.jpg
Pilkada Ulang Pangkalpinang, Saparudin Dirundung Duka Kakaknya Meninggal Sebelum Debat Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136432/bawaslu-VREY_large.jpg
Bawaslu Catat Ada 308 Aduan dalam Pelaksanaan PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136350/kpu_ri-IoLc_large.jpg
KPU: 19 Daerah Selesai Gelar PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136317/mk-cWCV_large.jpg
Gugatan PSU Pilbup Puncak Jaya Kandas di MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136309/pilkada-U130_large.jpg
DPR Rapat dengan KPU-Bawaslu Evaluasi PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/340/3132163/psu-GfO3_large.jpg
PSU Pilkada Kukar, Quick Count SCL: Aulia-Rendi 56,56%, Awang–Ahmad 14,31%, Dede-Alif 29,13%
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement