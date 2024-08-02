Iran Janji Lancarkan Serangan Balasan Lebih Keras ke Israel karena Membunuh Ismail Haniyeh

JAKARTA - Iran berjanji akan melancarkan serangan balasan lebih keras ke Israel sebagai respons atas pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Abdul Salam Haniyeh dan komandan senior Hizbullah Fuad Shukr. Iran menilai Zionis telah menghina negaranya atas pembunuhan Haniyeh di Teheran pada Rabu 31 Juli 2024.

Hal itu disampaikan Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi saat Shalat Jumat diiringi Shalat Gaib untuk Ismail Haniyeh di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2024), yang turut dihadiri Dubes Palestina.

Menurut Boroujerdi Ismail Haniyeh merupakan tokoh pejuang yang telah mempersembahkan segalanya, usianya, keluarganya di jalan Allah SWT untuk kemerdekaan bangsa Palestina.

"Saya sampaikan ucapan belasungkawa yang terdalam atas gugur syahidnya ismail haniyah yang telah mewakafkan umur nya untuk berjuang di jalan Allah untuk kemerdekaan Palestina. Mudah-mudahan kita bisa membalas apa yang dilakukan terhadap syahid pejuang yaitu Ismail haniyah dan mudah-mudahan darahnya tidak akan sia-sia terutama peristiwa tersebut terjadi di wilayah Republik Islam Iran," kata Boroujerdi.

Iran sangat marah dengan pembunuhan Haniyeh yang saat itu jadi tamu negaranya.