Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Siapa Jaringan Daulah Islamiyah? Ini Penjelasan Lengkapnya

Zulhilmi Yahya , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |18:23 WIB
Siapa Jaringan Daulah Islamiyah? Ini Penjelasan Lengkapnya
Gerakan ISIS melahirkan simpatisan di beberapa negara termasuk Indonesia. (Foto: AP)
A
A
A

JAKARTA  - Jaringan Daulah Islamiyah, yang sering disebut sebagai ISIS (Islamic State of Iraq and Syria), merupakan organisasi teroris yang dituding menciptakan kekacauan di berbagai belahan dunia. Berdiri pada tahun 2013, kelompok ini awalnya merupakan cabang dari Al-Qaeda di Irak.

Namun, pada 2014, ISIS mengumumkan diri sebagai negara Islam yang berdaulat dengan Abu Bakr al-Baghdadi sebagai pemimpin. Teror yang terjadi di Kota Malang dikabarkan memiliki hubungan dengan ISIS yang berubah menjadi Daulah Islamiyah. 

Asal Usul dan Tujuan 

Jaringan Daulah Islamiyah lahir di tengah ketidakstabilan politik dan sosial di Irak setelah invasi AS pada 2003. Kelompok ini memanfaatkan ketegangan sektarian antara Sunni dan Syiah untuk memperluas pengaruhnya. 

Tujuan utama mereka adalah mendirikan negara Islam yang menerapkan syariah secara ketat. Untuk mencapai tujuan ini, ISIS menggunakan kekerasan ekstrem, termasuk serangan bom, pembunuhan, dan penyanderaan, untuk menakut-nakuti lawan dan merekrut anggota baru.

Strategi dan Metode Rekrutmen 

Jaringan Daulah Islamiyah dikenal karena kemampuannya dalam memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan ideologi dan merekrut anggota. Mereka menggunakan platform seperti Twitter dan Telegram untuk menjangkau pemuda di seluruh dunia. ISIS juga dikenal karena video propaganda yang brutal, yang sering kali menunjukkan tindakan kekerasan untuk menarik perhatian media dan menciptakan rasa takut di kalangan publik.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/337/3062237/teroris-fZAY_large.jpg
230 Eks Teroris Jamaah Islamiyah Bubarkan Diri, Seluruh Senjata Diserahkan ke Densus 88
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/337/3061038/teroris-HkrY_large.jpg
Peristiwa 11 September: Tragedi Kelam Serangan Teroris ke Gedung Kembar WTC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/337/3059580/polri_rilis_kasus_teror_terhadap_paus_fransiskus-IbFH_large.jpg
Begini Isi Teror Terhadap Paus Fransiskus dari 7 Orang yang Ditangkap Densus 88 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/337/3059548/juru_bicara_densus_88_antiteror_kombes_aswin_siregar-Zniw_large.jpg
Densus 88 Temukan Bendera ISIS Saat Tangkap Pelaku Teror Kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/337/3059540/personel_densus_88_antiteror_polri_tangkap_teroris-wyFr_large.jpg
Densus 88 Ungkap 1 Pelaku Teror Kedatangan Paus Fransiskus Berbaiat ke ISIS 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/338/3058283/tkp_penangkapan_teroris_di_bekasi-VpeM_large.jpg
Densus 88 Ternyata Tangkap 2 Teroris di Bekasi, Salah Satunya Pedagang Donat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement