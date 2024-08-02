Ini Alasan PKB Dukung Rohmi-Musafirin Pilgub NTB

JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan alasan mendukung pasangan Sitti Rohmi Djalillah dan HW Musafirin sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Pilkada 2024.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, dukungan DPP PKB diberikan karena pihaknya mendapatkan masukan dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NTB. Dari hasil survei yang ada di NTB, pasangan Rohmi-Musafirin menempati posisi teratas dibanding pasangan lain.

"Hasil survei yang ada di NTB dan juga komposisi masyarakat yang ada di NTB memang bu Rohmi-Musafirin hasil surveinya paling tinggi," kata Jazilul di Kantor DPP PKB Jalan Raden Saleh, Cikini Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2024).

Selain itu lanjut Jazilul, PKB menilai Rohmi-Musafirin merupakan pasangan yang mewakili dari kelompok masyarakat Nahdiyin dan Nahdlatul Wathon. Kemudian keduanya juga merupakan mewakili dari kelompok perempuan dan laki-laki.

"Pokoknya ideal, laki-laki dan perempuan ideal dan DPP memandang ini yang terbaik untuk NTB dan pasti insyallah akan menang di Polkada nanti," jelasnya.