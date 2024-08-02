Babak Baru Kasus Kopi Sianida, PK Jessica Wongso Akan Diajukan Awal Agustus 2024

JAKARTA - Pengacara kondang Otto Hasibuan akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Kumala Wongso pada awal Agustus 2024. Dalam kasus yang terjadi pada 2016 itu, nyawa Mirna Salihin terenggut.

“Sebagai informasi saya sampaikan bahwa dalam waktu dekat ini mungkin minggu pertama, minggu kedua nanti di bulan Agustus ini, 2 minggu lagi paling lambat kami akan mengajukan PK terhadap Jessica Wongso,” kata Otto di sela dialog “Secercah Cahaya Kasus Vina Cirebon” secara virtual, Jumat (2/8/2024).

Otto menceritakan bahwa sebagai pengacara Jessica Wongso kala itu kasus ini merupakan pengalaman pahit yang dialaminya. “Saya sudah mengalami pengalaman yang pahit ketika kasusnya Jessica Wongso. Kita bisa menonton bagaimana kasus itu terjadi,” ujarnya.

“Namun, pada waktu itu tidak terjadi seperti yang sekarang ini karena pada waktu kasus Jessica Wongso media sosial tidak seperti ini kencangnya. Kalaulah mungkin media sosial seperti ini kencangnya mungkin akan berbeda masalahnya,” katanya.

Otto mengungkapkan mayoritas masyarakat pada waktu itu mengatakan bahwa Jessica Wongso bersalah atas kasus ini. Namun, dia juga mengatakan bahwa ketika kasus ini disiarkan di televisi dan menjadi atensi publik justru membuat penafsiran orang berbalik.