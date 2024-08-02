Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Babak Baru Kasus Kopi Sianida, PK Jessica Wongso Akan Diajukan Awal Agustus 2024

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |18:35 WIB
Babak Baru Kasus Kopi Sianida, PK Jessica Wongso Akan Diajukan Awal Agustus 2024
Pengacara Otto Hasibuan (Foto: Binti Mufarida)
A
A
A

JAKARTA - Pengacara kondang Otto Hasibuan akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Kumala Wongso pada awal Agustus 2024. Dalam kasus yang terjadi pada 2016 itu, nyawa Mirna Salihin terenggut.

“Sebagai informasi saya sampaikan bahwa dalam waktu dekat ini mungkin minggu pertama, minggu kedua nanti di bulan Agustus ini, 2 minggu lagi paling lambat kami akan mengajukan PK terhadap Jessica Wongso,” kata Otto di sela dialog “Secercah Cahaya Kasus Vina Cirebon” secara virtual, Jumat (2/8/2024).

Otto menceritakan bahwa sebagai pengacara Jessica Wongso kala itu kasus ini merupakan pengalaman pahit yang dialaminya. “Saya sudah mengalami pengalaman yang pahit ketika kasusnya Jessica Wongso. Kita bisa menonton bagaimana kasus itu terjadi,” ujarnya.

“Namun, pada waktu itu tidak terjadi seperti yang sekarang ini karena pada waktu kasus Jessica Wongso media sosial tidak seperti ini kencangnya. Kalaulah mungkin media sosial seperti ini kencangnya mungkin akan berbeda masalahnya,” katanya.

Otto mengungkapkan mayoritas masyarakat pada waktu itu mengatakan bahwa Jessica Wongso bersalah atas kasus ini. Namun, dia juga mengatakan bahwa ketika kasus ini disiarkan di televisi dan menjadi atensi publik justru membuat penafsiran orang berbalik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/340/3068420/orangtua_korban_pembunuhan_wanita_dalam_lemari_berharap_pelaku_segera_ditangkap-IuMf_large.jpg
Orangtua Wanita Tewas Dalam Lemari Desak Polisi Tangkap Pelaku Pembunuh Anaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/340/3068191/mayat-OwAn_large.jpg
Periksa 8 Saksi, Polisi Buru Pelaku Pembunuhan Wanita Dalam Lemari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/340/3067991/ilustrasi-UjMu_large.jpg
Wanita Penghuni Kosan Ditemukan Tewas dalam Lemari, Diduga Jadi Korban Pembunuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/340/3067357/pembunuhan-mXPV_large.jpg
DNA dan Sperma di Tubuh Gadis Penjual Gorengan Terbukti Milik Indra Dragon!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/337/3067110/indra_dragon_tersangka_kasus_pembunuhan_gadis_penjual_gorengan-pALM_large.jpg
Indra Dragon, Pembunuh Gadis Penjual Gorengan Terancam Hukuman Mati 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/337/3067097/tersangka_kasus_pembunuhan_gadis_penjual_gorengan-LMUV_large.jpg
Tersangka Kasus Gadis Penjual Gorengan Bakal Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement