Kasus Vina Cirebon, Dedi Mulyadi: Masa Polisi Berpangkat di-Prank Sama Tukang Steam!

JAKARTA - Mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi mengatakan kasus pembunuhan Vina dan Eky Cirebon pada tahun 2016, bukan hanya semata persoalan hukum tapi merupakan tragedi kemanusiaan. Karena kasus ini adalah persoalan tragedi kemanusiaan hanya bisa diselesaikan oleh manusia.

Hal itu diungkapkan Dedi Mulyadi dalam dialog “Secercah Cahaya Kasus Vina Cirebon” secara virtual, Jumat (2/8/2024).

“Saya katakan sekali lagi hanya bisa diselesaikan oleh manusia. Dan manusia itu adalah yang suka memanusiakan manusia, yang suka menghinakan manusia itu bukan manusia namanya, wayang orang, bukan wayang manusia,”ujar Dedi.

“Jadi, dalam pandangan saya peristiwa kasus Vina dan Eky Cirebon bukan semata persoalan hukum tapi ini adalah persoalan tragedi kemanusiaan. Saya katakan sekali lagi ini adalah persoalan tragedi kemanusiaan,”sambungnya.

Dalam perspektif tersebut, kenapa dirinya selalu menggunakan rasa dan bagaimana cara penyelesaiannya kasus Vina Cirebon.

“Cukup dengan rasa, nggak usah rame-rame nggak usah lagi berdebat di televisi yang begonya kelihatan ya kan. Banyak orang-orang bego tampil di televisi kan itu mempertontonkan pada publik kita bagaimana kualitas manusia Indonesia dan itu merusak saraf-saraf otak sadar orang Indonesia,” paparnya.

Dedi pun mengungkapkan kasus ini sebetulnya bisa diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat ketika saksi kasus Vina yakni Aep dan ayah dari Eky yaitu Iptu Rudiana jujur terkait kasus ini.