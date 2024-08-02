Ikuti Jejak Perindo, PSI Beri Surat Rekomendasi ke Dominggus Mandacan-M Lakotani di Pilgub Papua Barat 2024

JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyusul langkah Partai Perindo untuk mendukubg duet Dominggus Mandacan dan Mohamad Lakotani pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Papua Barat 2024. Dukungan diberikan langsung oleh Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.

"Jadi hari ini kami menyerahkan rekomendasi dari DPP PSI," kata Kaesang di Flypower Indonesia, Jakarta Selatan, Jumat (2/8/2024).

Kaesang menjelaskan, pemberian surat rekomendasi dukungan di arena Flypower Indonesia ditujukan agar bakal calon kepala daerah dapat bergerak cepat untuk mengatasi masalah rakyat. Flypower Indonesia merupakan arena bulu tangkis milik mantan atlet bulu tangkis yang dijuluki Smash 100 Watt, Hariyanto Arbi.

"Jadi, saya juga berharap, nanti kepada calon kepala daerah yang telah kami usung bisa melakukan apa yang Mas Hariyanto Arbi lakukan, yaitu meng-smash kemiskinan, meng-smash korupsi yang ada di daerahnya masing-masing," tutur Kaesang.

Sekedar informasi, pasangan Dominggus Mandacan-Mohamad Lakotani telah mendapat dukungan tiga partai politik, yaitu Partai NasDem, Perindo, dan Partai Demokrat.

Selain memberi dukungan ke pasangan Dominggus Mandacan-Mohamad Lakotani, PSI juga memberikan surat rekomendasi dukungan di 10 kabupaten kota. Adapun rincian surat dukungan itu sebagai berikut: