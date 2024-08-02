Daftar Terorisme JAD di Indonesia : Ancaman dan Upaya Penanganannya

JAMAAH Ansharut Daulah (JAD) merupakan kelompok teroris paling aktif di Indonesia. Jaringan yang berafiliasi ke ISIS itu telah menorehkan sederet catatan kelam serangan bom bunuh diri yang menewaskan banyak orang.

JAD terbentuk atas inisiatif pentolan teroris Aman Abdurrahman di Lapas Nusakambangan pada 2014. JAD terbentuk setelah kelompok teroris sebelumnya, Jamaah Islamiyah (JI) membubarkan diri.

Apa itu JAD?

Jamaah Ansharut Daulah (JAD) adalah kelompok teroris yang berafiliasi dengan ISIS. Dibentuk pada tahun 2015, JAD terdiri dari berbagai kelompok kecil yang sebelumnya terpecah, bersatu dengan tujuan untuk mendirikan negara Islam di Indonesia. Kelompok ini dikenal karena militansinya dan berbagai serangan yang telah mereka lakukan di wilayah Indonesia.

Serangan Terorisme oleh JAD

Berikut beberapa serangan oleh JAD di Indonesia :

1. Bom Sarinah 2016

Salah satu serangan besar pertama yang dilakukan oleh JAD adalah serangan bom dan penembakan di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat. Insiden ini menyebabkan tujuh orang tewas, termasuk lima pelaku, dan melukai lebih dari 20 orang.

2. Bom Kampung Melayu 2017

Dua bom bunuh diri meledak di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, menewaskan tiga polisi dan melukai beberapa orang lainnya. Serangan ini menambah daftar kekerasan yang dilakukan oleh JAD.