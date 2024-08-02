Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pemerintah Ajak Masyarakat Jelajahi Budaya Nusantara Melalui Indonesia Bertutur

Fauzan Heru Syahputra , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |19:31 WIB
Pemerintah Ajak Masyarakat Jelajahi Budaya Nusantara Melalui Indonesia Bertutur
Pemerintah Akan Gelar Indonesia Bertutur 2024/Kemendibudristek
JAKARTA –  Direktorat Perfilman, Musik, dan Media, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), akan menggelar Festival Indonesia Bertutur 2024 di Bali. Rangkaian acara akan dimeriahkan oleh 900 pelaku seni dan budaya, baik nasional maupun internasional.

Pelaksanaan Indonesia Bertutur 2024 terdiri dari 9 program utama yang berfokus di 3 lokasi yang berbeda di Bali, pada tanggal 7-18 Agustus 2024.

 “Indonesia Bertutur merupakan upaya untuk menggali mahakarya seni serta budaya Nusantara dengan penjelajahan artistik para seniman Indonesia maupun mancanegara,” ujar Direktur Perfilman, Musik, dan Media, Direkorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek, Ahmad Mahendra, Jumat (2/8/2024).

Melalui Indonesia Bertutur, kata dia akan terbangun kembali antara pengetahuan lampau dengan kenyataan hidup di era digital yang terputus, sekaligus menjadi platform kolaborasi lintas pemangku kepentingan bidang seni budaya.

“Mari hadiri Indonesia Bertutur 2024, dengan semangat Merdeka Berbudaya bersama-sama kita mengalami masa lalu dan menumbuhkan masa depan,”tandasnya.

Direktur Festival Indonesia Bertutur 2024, Taba Sanchabakhtiar, menambahkan, bahwa kekayaan budaya Indonesia mencerminkan kreativitas yang tak pernah habis. Menurutnya, beragam wujud kesenian muncul dan tercipta mulai dari tradisi maupun kontemporer.

“Capaian-capaian artistik anak bangsa sudah selayaknya mendapat sorotan utama di Indonesia. Memancarkan inspirasi dan memberikan sumbangsih bagi khazanah budaya lebih luas. Melalui Indonesia Bertutur, kami ingin menghadirkan hal tersebut,” ungkap Taba.

 

