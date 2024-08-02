Rohmi-Musafirin Bakal Banyak Kolaborasi dan Lebih Mengakar Menangkan Pilgub NTB

JAKARTA - Sitti Rohmi Djalillah dan HW Musafirin bakal meningkatkan kolaborasi dan meningkatkan komunikasi akar rumput. Langkah itu merupakan strategi dalam memenangkan Pemilu Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) 2024.

"Strategi tidak khusus tapi kita sudah tau bagaimana caranya bekerjasama memenangkan pemilu besok. Termasuk lebih mengakar," kata Sitti Rohmi Djalillah kepada wartawan di Kantor DPP PKB Jalan Raden Saleh, Cikini Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2024).

Lebih lanjut dia optimis PKB dapat menjadi partai yang mampu bersinergi untuk berkolaborasi memenangkan pemilu 2024. Hal itu setelah pihaknya mendapat dukungan reami dari DPP PKB.

"Tentunya bersinerginya berkolaborasi. PR pertama bagaimana bersinergi untuk menangkan Pilkada 2024 yang tinggal 4 bulan lagi," jelasnya.

Lebih lajut dia mengatakan, dukungan yang diberikan PKB menjadi angin segar untuk memenangkan Pemilu Gubernur 2024. Keduanya optimis dengan didukungnya PKB bakal menambah kekuatan untuk kemenengannya.

"Dan tentunya dengan kekuatan PKB kami sangat optimis memenangkan Pilkada 2024," jelasnya.

Sebelumnya, PKB resmi memberikan surat keputusan (SK) dukungan kepada bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Sitti Rohmi Djalillah dan HW Musafirin di Pilkada 2024. Penyerahan SK Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ditanda tangani dan diberikan langsung oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid.