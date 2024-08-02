Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rohmi-Musafirin Bakal Banyak Kolaborasi dan Lebih Mengakar Menangkan Pilgub NTB

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |19:53 WIB
Rohmi-Musafirin Bakal Banyak Kolaborasi dan Lebih Mengakar Menangkan Pilgub NTB
PKB resmi dukung paslon Rohmi Musafirin di Pilgub NTB
A
A
A

JAKARTA - Sitti Rohmi Djalillah dan HW Musafirin bakal meningkatkan kolaborasi dan meningkatkan komunikasi akar rumput. Langkah itu merupakan strategi dalam memenangkan Pemilu Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) 2024. 

"Strategi tidak khusus tapi kita sudah tau bagaimana caranya bekerjasama memenangkan pemilu besok. Termasuk lebih mengakar," kata Sitti Rohmi Djalillah kepada wartawan di Kantor DPP PKB Jalan Raden Saleh, Cikini Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2024).

Lebih lanjut dia optimis PKB dapat menjadi partai yang mampu bersinergi untuk berkolaborasi memenangkan pemilu 2024. Hal itu setelah pihaknya mendapat dukungan reami dari DPP PKB. 

"Tentunya bersinerginya berkolaborasi. PR pertama bagaimana bersinergi untuk menangkan Pilkada 2024 yang tinggal 4 bulan lagi," jelasnya.

Lebih lajut dia mengatakan, dukungan yang diberikan PKB menjadi angin segar untuk memenangkan Pemilu Gubernur 2024. Keduanya optimis dengan didukungnya PKB bakal menambah kekuatan untuk kemenengannya. 

"Dan tentunya dengan kekuatan PKB kami sangat optimis memenangkan Pilkada 2024," jelasnya. 

Sebelumnya, PKB resmi memberikan surat keputusan (SK) dukungan kepada bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Sitti Rohmi Djalillah dan HW Musafirin di Pilkada 2024. Penyerahan SK Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ditanda tangani dan diberikan langsung oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/340/3164823//perindo-VWdu_large.jpg
Matius Fakhiri – Aryoko Rumaropen Menangkan Pilgub Papua, Partai Perindo: Wujudkan Masyarakat Maju, Inklusif dan Sejahtera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/340/3161466//pemerintah-ZTL8_large.jpg
KPU: PSU Pilkada Papua 2025 Paling Aman dan Sukses Sepanjang Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/340/3159961//pemerintah-j20p_large.jpg
Jelang PSU Pilkada Papua, Pj Gubernur Agus Fatoni Sidak Nelayan di Pulau Cina Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/337/3159923//pilkada-b8TU_large.jpg
Soal Usul Pilkada Dipilih DPRD, Legislator Ini Sebut Bagian dari Evaluasi untuk Perbaikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/337/3150723//putusan_mk_pilpres_dan_pilkada_beda_2_tahun_komisi_ii_dpr_segera_revisi_uu_pemilu-WucH_large.jpg
Putusan MK Pilpres dan Pilkada Beda 2 Tahun, Komisi II DPR: Segera Revisi UU Pemilu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/337/3150601//tok_mk_putuskan_pilkada_digelar_2_tahun_setelah_pilpres-cfeB_large.jpg
Tok! MK Putuskan Pilkada Digelar 2 Tahun Setelah Pilpres
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement