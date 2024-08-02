Angela Tanoesoedibjo Jadi Ketum Perindo, PSI: Kami Siap Berkolaborasi Sesama Parpol Anak Muda

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni optimis Partai Perindo akan semakin maju di bawah kepemimpinan Ketua Umum Angela Tanoesoedibjo. Sebagai sesama parpol dipimpin anak muda, PSI siap berkolaborasi dengan Perindo.

"Sepanjang pengetahuan saya, Mbak Angela itu adalah seorang anak muda yang berpikiran cukup luas, wawasannya luas. Saya sebagai Wamen juga berinteraksi dengan beliau, kelihatan bahwa beliau seorang yang profesional," kata Raja Juli saat ditemui di Flypower Indonesia, Jakarta Selatan, Jumat (2/8/2024).

Kendati demikian, Raja Juli pun berharap, Angela bisa menjalankan amanah dengan baik sebagai Ketua Umum Partai Perindo. Bahkan, ia menyatakan, PSI siap bekerja sama dengab Perindo sesama anak muda.

"Dari PSI kami berdoa, Mbak Angela dapat amanah sebagai ketum Perindo. Dan tentu kami siap bekerja sama, berkolaborasi sama-sama anak muda. Sekali lagi, sukses Mbak Angela," tandasnya.

Sebelumnya dalam penutupan Mukernas Perindo di iNews Tower, Jakarta, Rabu 31 Juli 2024, Hary Hary Tanoesoedibjo menunjuk Angela Tanoesoedibjo sebagai Ketua Umum baru Partai Perindo menggantikan dirinya.

“Bersama ini saya akan mengumumkan bagian dari transformasi itu, saya akan menugaskan mbak Angela Tanoesoedibjo untuk menjadi Ketua Umum Partai Perindo” kata Hary Tanoesoedibjo.

“Saya tetap akan di partai sebagai ketua majelis persatuan partai untuk mengayomi semua,” tutupnya.

(Salman Mardira)