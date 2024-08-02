Besok Ada Aksi Damai Bela Palestina, 11 KA Keberangkatan Stasiun Gambir Diberhentikan di Stasiun Jatinegara

JAKARTA - PT KAI Daop 1 Jakarta, Sabtu, 3 Agustus 2024 akan melakukan pengaturan pola operasi pada beberapa Kereta Api jarak jauh keberangkatan dari Stasiun Gambir. Untuk kereta api yang tadinya tidak berhenti di Stasiun Jatinegara, akan diberhentikan di Stasiun Jatinegara guna menghindari keterlambatan calon penumpang karena adanya kemacetan arus lalu lintas di sekitaran jalan menuju Stasiun Gambir, karena adanya kegiatan Unras di Kantor Kedutaan Besar Amerika di Jakarta.

"Pada saat normal kereta api yang berangkat dari Stasiun Gambir tidak berhenti di Stasiun Jatinegara, namun khusus Hari Sabtu (3/8) keberangkatan KA antara pukul 09.00 WIB sampai 12:00 WIB akan berhenti di Stasiun Jatinegara untuk melayani naik penumpang," kata Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko dalam keterangan di Jakarta sore tadi, Jumat (2/8).

Daftar perjalanan kereta api jarak jauh yang berangkat dari Stasiun Gambir (KA Genap), dan diberhentikan di Stasiun Jatinegara pada Hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2024 adalah sebagai berikut:

1. Argo Semeru KA 18A Gambir – Surabaya Gubeng, berangkat 06.20 WIB;

2. Papandayan KA 7048A Gambir - Garut, berangkat 06.30 WIB;

3. Argo Muria KA 14 Gambir – Semarang, berangkat 07.00 WIB;

4. Argo Bromo Anggrek KA 2 Gambir – Surabaya Pasar Turi, berangkat 08.20 WIB;

5. Argo Cheribon KA 26 Gambir – Cirebon, berangkat 08.30 WIB;

6. Taksaka KA 68 Gambir – Yogyakarta, berangkat 09.20 WIB;

7. Pangandaran Plb 7028A Gambir – Banjar, berangkat 09.30 WIB;

8. Sembrani Plb 62A Gambir – Surabaya Pasar Turi, berangkat 09.50 WIB;

9. Argo Cheribon KA 22A Gambir – Cirebon, berangkat 10.10 WIB;

10. Manahan KA 80 F Gambir – Solo Balapan, berangkat 10.30 WIB;

11. Manahan Tambahan KA 7016 B Gambir – Solo Balapan, berangkat 11.55 WIB.