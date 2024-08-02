Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Besok Ada Aksi Damai Bela Palestina, 11 KA Keberangkatan Stasiun Gambir Diberhentikan di Stasiun Jatinegara

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |20:43 WIB
Besok Ada Aksi Damai Bela Palestina, 11 KA Keberangkatan Stasiun Gambir Diberhentikan di Stasiun Jatinegara
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - PT KAI Daop 1 Jakarta, Sabtu, 3 Agustus 2024 akan melakukan pengaturan pola operasi pada beberapa Kereta Api jarak jauh keberangkatan dari Stasiun Gambir. Untuk kereta api yang tadinya tidak berhenti di Stasiun Jatinegara, akan diberhentikan di Stasiun Jatinegara guna menghindari keterlambatan calon penumpang karena adanya kemacetan arus lalu lintas di sekitaran jalan menuju Stasiun Gambir, karena adanya kegiatan Unras di Kantor Kedutaan Besar Amerika di Jakarta.

"Pada saat normal kereta api yang berangkat dari Stasiun Gambir tidak berhenti di Stasiun Jatinegara, namun khusus Hari Sabtu (3/8) keberangkatan KA antara pukul 09.00 WIB sampai 12:00 WIB akan berhenti di Stasiun Jatinegara untuk melayani naik penumpang," kata Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko dalam keterangan di Jakarta sore tadi, Jumat (2/8).

Daftar perjalanan kereta api jarak jauh yang berangkat dari Stasiun Gambir (KA Genap), dan diberhentikan di Stasiun Jatinegara pada Hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2024 adalah sebagai berikut:

1.    Argo Semeru KA 18A Gambir – Surabaya Gubeng, berangkat 06.20 WIB;
2.    Papandayan KA 7048A Gambir -  Garut, berangkat 06.30 WIB;
3.    Argo Muria KA 14 Gambir – Semarang, berangkat 07.00 WIB;
4.    Argo Bromo Anggrek KA 2 Gambir – Surabaya Pasar Turi, berangkat 08.20 WIB;
5.    Argo Cheribon KA 26 Gambir – Cirebon, berangkat 08.30 WIB;
6.    Taksaka KA 68 Gambir – Yogyakarta, berangkat 09.20 WIB;
7.    Pangandaran Plb 7028A Gambir – Banjar, berangkat 09.30 WIB;
8.    Sembrani Plb 62A Gambir – Surabaya Pasar Turi, berangkat 09.50 WIB;
9.    Argo Cheribon KA 22A Gambir – Cirebon, berangkat 10.10 WIB;
10.    Manahan KA 80 F Gambir – Solo Balapan, berangkat 10.30 WIB;
11.    Manahan Tambahan KA 7016 B Gambir – Solo Balapan, berangkat 11.55 WIB.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179252//lrt_jabodebek-UZqB_large.jpg
Gangguan Listrik Jadi Penyebab LRT Jabodebek Mogok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179181//lrt-iR7w_large.jpg
Seluruh Penumpang LRT Jabodetabek yang Alami Gangguan Dievakuasi dengan Selamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179176//lrt-LgRl_large.jpg
Viral LRT Jabodetabek Mendadak Lumpuh di Cikoko, Penumpang Dievakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176224//bela-gkcI_large.jpg
Massa Aksi Palestina Usulkan PBB Bentuk 'Ruang Palestina' Khusus di Markas Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/33/3176213//bedu_dan_narji_di_aksi_bela_palestina-osW6_large.JPG
Komedian Bedu dan Narji Ikut Aksi Bela Palestina, Serukan Boikot Produk Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/337/3176202//palestina-35G9_large.jpg
Massa Bela Palestina Kibarkan Bendera Negara Pendukung Two State Solution
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement