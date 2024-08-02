Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Angela Tanoesoedibjo Ketum Perindo, PKB : Ini Zamannya Anak Muda

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |20:49 WIB
Angela Tanoesoedibjo Ketum Perindo, PKB : Ini Zamannya Anak Muda
Waketum PKB Jazilul Fawaid (MPI/Irfan)
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengucapkan selamat atas penunjukkan Angela Tanoesoedibjo sebagai Ketua Umum baru Partai Perindo oleh Hary Tanoesoedibjo. Menurutnya Perindo mengambil keputusan tepat untuk regenerasi. 

"Itu keputusan yang baik dari Perindo untuk melakukan proses regenerasi karena hari ini memang zamannya anak muda," kata Jazilul di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2024).

Dia menyebut, dalam beberapa kesempatan Angela Tanoesoedibjo telah melakukan komunikasi dengan PKB. Angela juga membuka diri untuk berdiskusi dan menerima masukan dari PKB. 

"(Saat ke DPP PKB) merajut silaturahmi, ingin mendapatkan masukan diskusi," jelasnya. 

Dia menilai sosok Angela merupakan politikus muda yang harus membuktikan bahwa di tangan pemuda partai politik akan lebih kuat. Angela harus mempu membuktikan bahwa tenaga muda dapat membawa partai menjadi sukses. 

