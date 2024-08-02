Periksa Ketua Gapensi, KPK Dalami Cara Pemkot Semarang Bagi-Bagi Jatah Proyek PL

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selesai memeriksa Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) Semarang, Martono (M). Darinya, penyidik mendalami bagaimana aturan main pembagian jatah proyek penunjukan langsung (PL) di Pemkot Semarang yang diduga sarat korupsi.

"Bahwa hari ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saudara M, yang sudah selesai sekitar sebelum Shalat Jumat ya, sekitar pukul 11.30 WIB," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Tessa menyebutkan penyidik mendalami soal aturan main jatah proyek penunjukan langsung di Kota Semarang.

"Yang bersangkutan diperiksa di perkara Semarang, secara umum didalami pengetahuannya terkait pengaturan jatah proyek penunjukan langsung di Kota Semarang untuk tahun 2023," ujarnya.

"Serta didalami pengetahuannya terkait pemberian dari pihak swasta kepada tersangka yang lain," sambungnya.