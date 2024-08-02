Jokowi Minta Maaf Jelang Purnatugas, Apa Kata Kaesang?

JAKARTA - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep turut angkat suara ihwal permohonan maaf sang ayah yang juga menjabat Presiden Joko Widodo (Jokowi) jelang purnatugas. Menurutnya, setiap manusia tak luput dari kesalahaan.

"Saya rasa itukan sebagai seorang presiden pasti juga tidak sempurna, tidak ada mahluk hidup di dunia ini yang sempurna, pasti ada yang melakukan kesalahan," kata Kaesang saat ditemui di Flypower Indonesia, Jakarta Selatan, Jumat (2/8/2024).

Kendati demikian, Kaesang menilai, permohonan maaf yang dilontarkan Jokowi merupakan manusiawi. Apalagi, permohonan maaf dilayangkan jelang pensiun.

"Jadi saya rasa itu hal yang manusiawi untuk mengucapkan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia bahwa habis ini pensiun," tutur Kaesang.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jelang purnatugas pada Oktober 2024 mendatang. Dia menyampaikan maaf atas kesalahan yang diperbuat selama memimpin negara bersama Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin.