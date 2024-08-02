Kemenag Serahkan SK Izin Laznas Syarikat Islam

JAKARTA- Kementerian Agama (Kemenag) RI memberikan Izin Operasional kepada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZ) PP Syarikat Islam, di Jakarta. Dalam kesempatan itu, Laznas Syarikat Islam juga melaksanakan penandatanganan pakta integritas.

Wasekjen PP Syarikat Islam, Yudhi Irsyadi mengatakan, perolehan izin operasional ini merupakan langkah penting dalam perjalanan Laznas Syarikat Islam untuk menjadi lembaga amil zakat yang terpercaya dan terdepan di Indonesia.

“Dengan izin ini, Laznas Syarikat Islam diakui sebagai lembaga yang memenuhi standar kualifikasi dan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama,”ujarnya, Jumat (2/8/2024),

“Termasuk juga dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan dana zakat yang amanah,” sambung Yudhi.

Izin ini kata dia, diberikan sebagai pengakuan atas kesiapan dan komitmen Laznas Syarikat Islam dalam mengelola zakat secara profesional dan amanah.

“Serta sekaligus menjalankan program-program yang berdampak positif bagi masyarakat,”tutup Yudhi.

Ketua Laznas Syarikat Islam David Chalik mengatakan, misi Syarikat Islam adalah untuk membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dana zakat yang efektif dan tepat sasaran.