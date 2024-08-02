Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kemenag Serahkan SK Izin Laznas Syarikat Islam

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |22:15 WIB
Kemenag Serahkan SK Izin Laznas Syarikat Islam
Kemenag Serahkan Izin Laznas Syarikat Islam/ist
A
A
A

JAKARTA-  Kementerian Agama (Kemenag) RI memberikan Izin Operasional kepada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZ) PP Syarikat Islam, di Jakarta. Dalam kesempatan itu, Laznas Syarikat Islam juga melaksanakan penandatanganan pakta integritas.

Wasekjen PP Syarikat Islam, Yudhi Irsyadi mengatakan, perolehan izin operasional ini merupakan langkah penting dalam perjalanan Laznas Syarikat Islam untuk menjadi lembaga amil zakat yang terpercaya dan terdepan di Indonesia.

“Dengan izin ini, Laznas Syarikat Islam diakui sebagai lembaga yang memenuhi standar kualifikasi dan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama,”ujarnya, Jumat (2/8/2024),

“Termasuk juga dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan dana zakat yang amanah,” sambung Yudhi.

Izin ini kata dia, diberikan sebagai pengakuan atas kesiapan dan komitmen Laznas Syarikat Islam dalam mengelola zakat secara profesional dan amanah.

“Serta sekaligus menjalankan program-program yang berdampak positif bagi masyarakat,”tutup Yudhi.

Ketua Laznas Syarikat Islam David Chalik mengatakan, misi Syarikat Islam adalah untuk membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dana zakat yang efektif dan tepat sasaran.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/614/3182626/wamenag_romo_muhammad_syafii-6Pyd_large.jpg
Tekankan Persatuan, Wamenag Ajak Pemuda Jadi Pahlawan Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/614/3178500/menag_nasaruddin_umar-LAaw_large.jpg
Jadi Kado Hari Santri, Presiden Prabowo Setuju Pembentukan Ditjen Pesantren
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/614/3175677/wamenag_romo_muhamnmad_syafii-jiQY_large.jpg
Wamenag Ungkap Alasan Perlunya Ditjen Pesantren
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/614/3160652/wamenag_romo_muhamnmad_syafii-uFPX_large.jpg
Tak Lagi Tangani Haji, Kemenag Fokus 2 Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/614/3158030/menag_nasaruddin_umar-8mbI_large.jpg
Menag Sebut Spiritualitas Harus Jadi Roh Pendidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/614/3154884/kiblat-UN1H_large.jpg
Matahari Tepat di Atas Ka'bah 15–16 Juli 2025, Cek Arah Kiblat!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement