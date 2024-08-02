Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mobil Pajero Kecelakaan Tunggal di Kawasan Patung Kuda, Bagian Depan Ringsek

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |00:28 WIB
Mobil Pajero Kecelakaan Tunggal di Kawasan Patung Kuda, Bagian Depan Ringsek
Mobil Pajero kecelakaan tunggal di Kawasan Patung Kuda (Foto : TMC Polda Metro Jaya)
A
A
A

JAKARTA - Kecelakaan lalu lintas tunggal menimpa mobil Pajero berwarna hitam di kawasan Bundaran Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis 1 Agustus 2024, malam.

Kecelakaan tersebut diketahui dalam informasi yang diberikan oleh akun X  resmi Milik TMC Polda Metro Jaya yang diunggah.

"Pukul 23.01 kecelakaan tunggal out of control di sekitaran Bundaran Patung Kuda Indosat Jl. Medan Merdeka Barat Jakpus arah Harmoni," tulis TMC Polda Metro Jaya.

Dalam sebuah foto yang dibagikan, body mobil Pajero bagian depan itu terlihat hancur.  Terlihat sebuah mobil derek milik kepolisian juga sudah berada di lokasi.

"Saat ini sudah selesai penanganan petugas Laka Lantas wilayah Jakpus, lalu lintas normal kembali," ujarnya.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
