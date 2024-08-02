Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Satpol PP Gelar Operasi Bina Tertib Praja, Ini Targetnya

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |05:04 WIB
Satpol PP Gelar Operasi Bina Tertib Praja, Ini Targetnya
Satpol PP Jakarta menggelar operasi selama Agustus (Foto : Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA  - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jakarta menggelar operasi Bina Tertib Praja selama bulan Agustus 2024 ini. Operasi ini digelar dalam rangka untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di Jakarta. 

Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin menyampaikan bahwa operasi yang dilakukan selama 1-31 Agustus 2024 ini akan melibatkan sebanyak 350 personel. Dia memastikan, operasi ini akan dilakukan dengan pendekatan yang santun dan humanis.

"Kami juga melakukan pendekatan yang santun dan humanis, serta tidak ada tindakan arogan. Harapannya, seluruh masyarakat dapat tertib dan mematuhi semua peraturan dengan baik, terutama di jalan-jalan Jakarta," kata Arifin dalam Apel Operasi Bina Tertib Praja di Plaza Selatan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2024).

Adapun, operasi tersebut menyasar para pelanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 Pasal 7 ayat 1 tentang setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa. 

Selain itu, lanjut Arifin, operasi juga dilakukan bagi para pelanggar Perda Nomor 8 Tahun 2007 Pasal 40 yaitu menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil, menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, serta membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil.

"Bagi para pelanggar yang kita tertibkan ini akan mendapatkan surat peringatan dan diberikan edukasi bahwa tindakan yang dilakukan telah melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2007," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
