Dasco Bilang KIM Bahas Pilkada Jakarta 2024 Usai Prabowo Pulang ke Indonesia

Sufmi Dasco Ahmad bilang KIM bahas Pilkada Jakarta secara intensif usai Prabowo pulang ke Indonesia (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa Koalisi Indonesia Maju (KIM) baru akan membahas Pilkada Jakarta 2024 secara intensif selepas ketua umumnya yang juga merupakan Presiden terpilih, Prabowo Subianto pulang ke Indonesia. Diketahui, saat ini Prabowo tengah berada di Rusia bertemu Presiden Vladimir Putin.

Hal itu dikatakan Dasco saat dikonfirmasi apakah pertemuannya dengan Menpora yang juga merupakan politikus Partai Golkar, Dito Ariotedjo turut membahas soal Pilkada Jakarta. Pertemuan itu berlangsung di kompleks Parlemen, Kamis 1 Agustus 2024.

"Kita enggak bahas DKI tadi, karena kewenangan bahas DKI bukan kewenangan kita-kita, biar ketum-ketum saja yang bahas," kata Dasco dikutip Jumat (2/8/2024).

Karena itu, Wakil Ketua DPR RI itu menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui siapa sosok yang akan dipilih Koalisi Indonesia Maju (KIM) terkait Pilkada Jakarta nanti.

"Ya kalau membahas ke siapa mengerucutnya, kan nanti kita dengar aja ketum-ketum nanti tunggu Pak Prabowo pulang ya," ujarnya.