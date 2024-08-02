Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kejari Depok Temukan 50 Rapor Palsu Usai Periksa Oknum Kurikulum hingga Guru di SMPN 19

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |09:04 WIB
Kejari Depok Temukan 50 Rapor Palsu Usai Periksa Oknum Kurikulum hingga Guru di SMPN 19
Polemik PPDB di Depok (Foto: dok Okezone)
A
A
A

DEPOK - Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok, M Arief Ubaidillah mengungkapkan bahwa pihaknya telah menemukan puluhan dokumen rapor palsu sebagai barang bukti. Menurutnya, jaksa secara maraton menyelidiki dan mengambil keterangan tiga orang bagian kurikulum dan guru matematika.

"Dari pemeriksaan maraton dalam minggu ini, tim telah menemukan 50 dokumen rapor palsu dan dokumen tersebut telah dititipkan sebagai barang bukti dokumen persyaratan PPDB yang dipalsukan," kata Ubaidillah di Depok, Jumat (2/8/2024).

"Dari pihak-pihak yang dimintai keterangan tersebut jaksa penyelidik mendapatkan informasi keterangan siapa saja yang terlibat dan di mana pelaksanaan manipulasi dokumen persyaratan PPDB tingkat SMA di Kota Depok," imbuhnya.

Lebih lanjut, Ubaidillah menegaskan bahwa Jaksa akan secara serius mendalami kasus ini dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi (tipikor) di sektor pendidikan. Ia pun membuka peluang akan memanggil pihak lainnya di luar SMPN 19.

"Dengan proses penyelidikan ini, penyelidik sedang berupaya membuat terang apakah ditemukan peristiwa pidana tindak pidana korupsi. Tidak menutup kemungkinan kami akan memanggil pihak-pihak di luar SMPN 19 Depok karena dari hasil penyelidikan ada beberapa pihak yang melakukan hal serupa dan akan kami dalami pengakuan tersebut," pungkasnya.

 

