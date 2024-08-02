Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kasus Malpraktik Klinik WSJ Belum Ada Tersangka, Kapolres: Kita Butuh Alat Bukti yang Cukup

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |10:02 WIB
Kasus Malpraktik Klinik WSJ Belum Ada Tersangka, Kapolres: Kita Butuh Alat Bukti yang Cukup
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
DEPOK - Kasus dugaan malpraktik sedot lemak yang menewaskan selebgram asal Medan, Sumatera Utara berinisial ENS (30) belum ada penetapan tersangka. Polisi saat ini telah menaikkan kasus tersebut ke penyidikan. 

Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Arya Perdana mengatakan bahwa dalam penetapan tersangka membutuhkan alat bukti yang cukup ditambah dengan hasil autopsi jenazah untuk mengetahui penyebab kematiannya.

"Belum (ada tersangka). Jadi untuk penetapan tersangka itu, kita butuh alat bukti yang cukup sama butuh alat bukti hasil autopsi," kata Arya kepada wartawan di Mapolres, Jumat (2/8/2024).

Arya menambahkan, sebanyak 10 saksi telah diperiksa dimintai keterangan terkait kasus itu. Ia pun telah mengirim jajaran untuk terbang ke Sumatera Utara melakukan pemeriksaan pihak keluarga korban dan autopsi.

"Jadi saksi sudah 10 kita periksa. Kita kemarin sudah gelar naik ke sidik, sekarang kita lagi ngirim anggota ke Sumatera Utara untuk periksa pihak korban sama autopsi jenazah," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
