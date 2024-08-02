Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diteriaki Maling Oleh Korban, Polisi Tangkap Pelaku KDRT di Tangsel

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |10:33 WIB
Diteriaki Maling Oleh Korban, Polisi Tangkap Pelaku KDRT di Tangsel
Pelaku kasus dugaan KDRT di Tangsel. Foto: Istimewa.
A
A
A

JAKARTA - Polres Tangerang Selatan (Tangsel) menangkap pelaku kasus dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Polisi langsung menetapkan Cecep Supriyadi (CS) sebagai tersangka dalam perkara itu. 

Penangkapan tersebut dibenarkan oleh Sekpri Kapolri Kombes Ahrie Sonta melalui akun X (Twitter) resminya @ahriesonta. 

"Sudah (ditangkap) ya pak," cuit Ahrie Sonta membalas akun X @JohnSitorus_18 yang memposting kasus dugaan KDRT sebagaimana dilansir, Jumat (2/8/2024). Okezone sudah meminta izin untuk mengutip hal itu. 

Kasus ini pun sebelumnya dilaporkan oleh korban SM ke Unit PPA Satreskrim Polres Tangsel. Usai menerima laporan, polisi langsung menangkap CS yang merupakan pelaku sekaligus suami korban. 

Usai ditangkap, polisi langsung melakukan gelar perkara dilanjutkan dengan menetapkan CS sebagai tersangka kasus KDRT. 

